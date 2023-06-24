İzmir'de Gaziemir İdman Yurdu ile Kirazgücü arasında oynanan amatör maçta taraftarlar arasında çıkan kavgada bazı futbolcular yaralandı ve maç hakem tarafından tatil edildi.

İzmir'de amatör maçta taraftarlar birbirine girdi

Taraftarın attığı camlar nedeniyle bazı futbolcular yaralandı

İZMİR - İzmir'de Gaziemir İdman Yurdu ile Kirazgücü arasında oynanan karşılaşmasının ikinci yarısında taraftarlar arasında kavga çıktı. Bazı futbolcuların da atılan camlar nedeniyle yaralandığı maç hakem tarafından tatil edildi.

İzmir 2. Amatör 7. Grup ekiplerinden Gaziemir İdman Yurdu ve Kirazgücü'nün karşı karşıya geldiği müsabakada taraftarların sebep olduğu olaylar dolayısıyla tatil edildi. Karşılaşmanın ilk yarısında taraftarların arasında gerginlik çıkınca karşılaşma yaklaşık 20 dakika durdu ve müsabakanın hakemi ilk yarının sonuna oynatılmayan bu süreyi ekledi. Böylece maçın ilk yarısı Gaziemir İdman Yurdu'nun üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının başlamasıyla konuk ekip Kirazgücü'nün farkı bire indirmesiyle tribündeki gerginlik tekrar başladı. Gaziemir İdman Yurdu'nun 2-1 önde olmasına rağmen Kirazgücü'nden bir oyuncunun başına tribünden atılan bir yabancı madde isabet edince hakem karşılaşmayı durdu ve takımları soyunma odasına gönderdi. Bu sırada artan gerilimle birlikte taraftarlar tribünde birbirine girip yabancı maddeler fırlattı. Emniyet güçleri olaya müdahale etti ve destek ekiplerin gelmesiyle olayı kontrol altına aldı. Müsabakanın kararı ise temsilcilerin raporları doğrultusunda belli olacak.