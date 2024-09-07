Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu Yarın Koşulacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 12'ncisini yapacağı 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu yarın koşulacak. Yarışma, 16 yaş üstü lisanssız, kulüp lisanslı, ferdi lisanslı ve yabancı uyruklu tüm sporculara açık olacak.

İZMİR,

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 12'ncisini yapacağı 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu yarın koşulacak. Yarışma, 16 yaş üstü lisanssız, kulüp lisanslı, ferdi lisanslı ve yabancı uyruklu tüm sporculara açık olacak. Cumhuriyet Meydanı'ndan saat 07.30'da başlayacak koşu, Haydar Aliyev Bulvarı Başak Sokak'tan dönülerek yine aynı noktada saat 10.00'da sonlanacak. Yarı maraton, 21 kilometre 97 metre olacak. Koşunun sonunda genel klasman, genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 ve üstü yaş gruplarında da dereceye girenlere ödül verilecek. Yarı maraton için trafik önlemleri kapsamında 04.00-12.00 saatleri arasında bazı belediye otobüsü hatlarında güzergah değişiklikleri olacak. Bostanlı-Üçkuyular feribotu sabah 08.30-11.00 saatleri arasında hizmet veremeyecek. Bu süreçte normal vapur hatları çalışacak. Konak Tramvayı da maraton nedeniyle saat 06.00-11.30 arasında çalışmayacak. Tramvay seferleri saat 11.30'dan itibaren normale dönecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 Eylül İzmir

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu! İşte o isimler

 Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti

Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası
İsrail sanki çocuk kandırıyor! Türk aktivist bu yüzden öldürülmüş

Sanki çocuk kandırıyorlar! Türk aktivist bu yüzden öldürülmüş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İstanbul su kesintisi sorgulama! 7 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 7 Eylül Masterchef'te potaya kim girdi? Masterchef 7 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cengiz Han filmi nerede çekildi? Cengiz Han filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gönül Dağı 143. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 143. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! KIZILCIK ŞERBETİ YENİ FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 7 Eylül TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
title