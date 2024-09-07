İzmir'de 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu Yarın Koşulacak

İZMİR,

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 12'ncisini yapacağı 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu yarın koşulacak. Yarışma, 16 yaş üstü lisanssız, kulüp lisanslı, ferdi lisanslı ve yabancı uyruklu tüm sporculara açık olacak. Cumhuriyet Meydanı'ndan saat 07.30'da başlayacak koşu, Haydar Aliyev Bulvarı Başak Sokak'tan dönülerek yine aynı noktada saat 10.00'da sonlanacak. Yarı maraton, 21 kilometre 97 metre olacak. Koşunun sonunda genel klasman, genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 ve üstü yaş gruplarında da dereceye girenlere ödül verilecek. Yarı maraton için trafik önlemleri kapsamında 04.00-12.00 saatleri arasında bazı belediye otobüsü hatlarında güzergah değişiklikleri olacak. Bostanlı-Üçkuyular feribotu sabah 08.30-11.00 saatleri arasında hizmet veremeyecek. Bu süreçte normal vapur hatları çalışacak. Konak Tramvayı da maraton nedeniyle saat 06.00-11.30 arasında çalışmayacak. Tramvay seferleri saat 11.30'dan itibaren normale dönecek.