İzmir Çoruhlu FK'ya tecrübeli orta saha

İzmir Çoruhlu FK'ya tecrübeli orta saha
Güncelleme:
3. Lig'de düşme hattında olan İzmir Çoruhlu FK, Galatasaray ve Trabzonspor'un eski yıldızı Yasin Öztekin'den sonra tecrübeli orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan'ı kadrosuna kattı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamladıktan sonra ara transferde Galatasaray ve Trabzonspor'un eski yıldızı Yasin Öztekin'i alarak sükse yapan İzmir Çoruhlu FK, tecrübeli orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan'ı da renklerine bağladı. Sezonun ilk yarısında Yasin Öztekin'le birlikte Yalova FK forması giyen 38 yaşındaki gurbetçi oyuncu, İzmir Çoruhlu FK'ya imza attı. Yasin gibi Almanya'da Borussia Dortmund altyapısında yetişen Nizamettin, Türkiye'deki 20 yıllık uzun kariyerinde Manisaspor, Orduspor, Gençlerbirliği, Balıkesirspor, Manisa FK, 1461 Trabzon ve Bucaspor 1928 formalarını da giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

