Haberler

İzmir Çoruhlu FK umutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Alanya 1221'i 1-0 mağlup eden düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK, 4 haftalık mağlubiyet serisine son vererek kümede kalma mücadelesinde umut tazeledi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Alanya 1221'i 1-0 mağlup eden düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK, 4 haftalık mağlubiyet serisine son vererek kümede kalma mücadelesinde umut tazeledi. İzmir temsilcisi iç sahada üst üste 7 yenilgi aldıktan sonra kazanmayı başardı. Rakibini 8'inci dakikada Tuğcan Alp Öztürk'ün attığı golle dize getiren turuncu-siyahlılar, 2 maç men cezası alan teknik direktör Levent Eriş'in yokluğunda 3 puanı cebine koyarak 15 puana ulaştı. Kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını 5'e indiren İzmir Çoruhlu FK'da uzatmada kırmızı kart gören Halil İbrahim ve sarı kart gören Görkem, Eskişehir Anadolu Spor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi

Savaşın ateşi piyasalara düştü, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı

İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı