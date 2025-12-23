İzmir Çoruhlu FK'da Eriş ümitli

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarıyı 9 puanla düşme hattında tamamlayan İzmir Çoruhlu FK'da teknik direktör Levent Eriş, ikinci devre öncesi önemli mesajlar verdi. Bahis soruşturmasında 19 oyuncuyu kaybederek zor bir dönem yaşadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Takımımızın ortaya koyduğu mücadele, özellikle genç oyuncularımızın gösterdiği direnç ve özveri bizim için son derece kıymetlidir. Bu süreci, futbolcularımız adına önemli bir deneyim olarak görüyorum. Yeni yıla daha büyük umutlar ve hedeflerle girmek istiyoruz" dedi.

Cezalı oyuncuların takıma katılması ve yapılacak nokta transferlerle yeni bir yapılanmaya gideceklerini söyleyen Eriş, "İzmir Çoruhlu FK olarak hedefimiz ve duruşumuz nettir. Bulunduğumuz konumdan en kısa sürede uzaklaşarak, herkesin keyifle izlediği, birlik ve beraberlik içinde mücadele eden bir takım kimliği oluşturmak istiyoruz. Ligi bu anlayışla tamamlamak için büyük bir mücadele vereceğimizi biliyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmek adına çok çalışacağız. 2026'da yalnızca futbolun konuşulduğu bir sezon temenni ediyorum" diye konuştu.