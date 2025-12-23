Haberler

İzmir Çoruhlu FK'da Eriş ümitli

İzmir Çoruhlu FK'da Eriş ümitli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta zor bir dönem geçiren İzmir Çoruhlu FK'nın teknik direktörü Levent Eriş, genç oyuncuların özverisinin değerli olduğunu belirtti ve ikinci yarıda daha büyük hedefler için mücadele edeceklerini ifade etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarıyı 9 puanla düşme hattında tamamlayan İzmir Çoruhlu FK'da teknik direktör Levent Eriş, ikinci devre öncesi önemli mesajlar verdi. Bahis soruşturmasında 19 oyuncuyu kaybederek zor bir dönem yaşadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Takımımızın ortaya koyduğu mücadele, özellikle genç oyuncularımızın gösterdiği direnç ve özveri bizim için son derece kıymetlidir. Bu süreci, futbolcularımız adına önemli bir deneyim olarak görüyorum. Yeni yıla daha büyük umutlar ve hedeflerle girmek istiyoruz" dedi.

Cezalı oyuncuların takıma katılması ve yapılacak nokta transferlerle yeni bir yapılanmaya gideceklerini söyleyen Eriş, "İzmir Çoruhlu FK olarak hedefimiz ve duruşumuz nettir. Bulunduğumuz konumdan en kısa sürede uzaklaşarak, herkesin keyifle izlediği, birlik ve beraberlik içinde mücadele eden bir takım kimliği oluşturmak istiyoruz. Ligi bu anlayışla tamamlamak için büyük bir mücadele vereceğimizi biliyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmek adına çok çalışacağız. 2026'da yalnızca futbolun konuşulduğu bir sezon temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
DEM heyeti, Bakan Tunç ile görüştü: Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık

Bakanlıkta 1,5 saatlik görüşme! İşte DEM heyetinin ilk açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Yıkıma gelen polise direnip bıçakla kendisine zarar verdi

Polis ordusunu karşısında görünce bir anda bıçağına sarıldı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
title