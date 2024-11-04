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İzmir Çoruhlu FK, Levent Eriş Yönetiminde İlk Maçını Kazandı

İzmir Çoruhlu FK, Levent Eriş Yönetiminde İlk Maçını Kazandı
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu FK, yeni teknik direktörü Levent Eriş ile çıktığı ilk maçta Büyükçekmece Tepecikspor'u 90. dakikada attığı golle mağlup etti ve puanını 11'e çıkararak Play-Off hattına yaklaşmaya başladı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Bergama Sportif olan adını bu sezon değiştiren İzmir Çoruhlu FK, yeni teknik patronu Levent Eriş yönetimindeki ilk maçını kazanmayı başardı. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada Büyükçekmece Tepecikspor'u 90'ıncı dakikada Erhan Şentürk'ün tek golüyle yenen Çoruhlu FK, iç sahada 3'te 3 yaptı. İzmir ekibi puanını 11'e çıkartarek Play-Off hattına yaklaşmaya başladı. Levent Eriş, bu sezona 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Balıkesirspor'da başladıktan sonra Çoruhlu FK'yla anlaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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