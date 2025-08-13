İzmir Çoruhlu FK, Engin Dursun'u Tekrar Teknik Direktör Olarak Atadı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2025-2026 sezonuna hazırlanan İzmir Çoruhlu FK, geçen sezon ilk yarıda takımı çalıştıran teknik direktör Engin Dursun'u yuvaya döndürdü. Geçen sezon ilk 6 maçta Çoruhlu FK'nın dümeninde yer alan 37 yaşındaki Dursun, ardından sezonun ikinci yarısında 2'nci Lig'de eski kulübü Bucaspor 1928'i çalıştırmıştı. Çoruhlu FK ise sezonu Levent Eriş yönetiminde tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, yeni sezon için Teknik Direktör olarak Engin Dursun ile anlaşmaya varmıştır. Hırsı, özgüveni ve güçlü liderlik karakteri ile tanınan hocamız geçtiğimiz sezonu Bucaspor'da tamamlamış, aynı sezonun ilk devresinde Çoruhlu FK'da başarılı şekilde bı dönem görev yapmiş ve camiamızı yakından tanıyan bir isimdir. Bu birliktelik, yeni sezonda hedeflerimize giden yolda büyük bir adım olacaktır. Hoş geldin Engin Hoca, yeniden turuncu-siyah saflarda görmekten mutluluk duyuyoruz!"