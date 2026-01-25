Haberler

Bornova 1877: 0-1

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir Çoruhlu FK, evinde oynadığı derbide Bornova 1877'ye 1-0 yenilerek 9 puanda kaldı. Bornova 1877 ise 90. dakikada Turan Demirci'nin golüyle 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 15'e yükseltti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir Çoruhlu FK, evinde çıktığı derbide Bornova 1877'ye 1-0 mağlup oldu. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Bornova temsilcisi 90'ıncı dakikada Turan Demirci'nin golüyle öne geçti: 0-1. Konuk ekipte Enver Büyükdere 90+5'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu sonuçla İzmir Çoruhlu FK, 9 puanda kalırken; Bornova 1877 ise puanını 15'e çıkardı.

