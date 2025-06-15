İzmir Çoruhlu FK'da Kadro Yenilemesi: 8 Futbolcu Takımdan Ayrıldı

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3. Lig ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK, geçen sezon kadrosunda yer alan 4 futbolcunun sözleşmesini feshettiklerini ve kiralık oynayan 4 oyuncunun da takımdan ayrıldığını açıkladı. Yenilikçi bir kadro için adımlar atan kulüp, bazı oyuncularla yollarını ayırdı.

3'üncü Lig ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK'da geçen sezon kadroda yer alan 4 futbolcu sözleşmesini feshederken, kiralık oynayan 4 oyuncu da takımdan ayrıldı. İzmir temsilcisinde İsmet Kavuştu'dan sonra Berkant Alpşanlı, Melih Enes Uygun ve Okan Şentürk'le yollar ayrıldı. Geçici olarak transfer edilen isimlerden Alperen Bekli (Altınordu), Emirhan Emir (İnegöl Kafkasspor), Muhammet Fatih Karasu (Ümraniyespor) ve Murat Komili (Bucaspor 1928) kendi kulüplerine döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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