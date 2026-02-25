İzmir Çoruhlu'da Eriş veda ediyor
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan İzmir Çoruhlu FK'da teknik direktör Levent Eriş'le yol ayrımına gelindiği öğrenildi.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan İzmir Çoruhlu FK'da teknik direktör Levent Eriş'le yol ayrımına gelindiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın serbest kalma hakkı kazandığı, yönetimle karşılıklı anlaşamazsa sözleşmesini tek taraflı sonlandıracağı belirtildi. Teknik patron Levent Eriş'in 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Erbaaspor ile el sıkıştığı kaydedildi. İkinci dönemini geçirdiği İzmir Çoruhlu FK'da bu sezon 6'ncı haftadaki Karşıyaka maçında göreve başlayan Eriş, 17 müsabakada 0.47 puan ortalamasıyla takımını oynattı.