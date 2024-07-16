İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda İkinci Oldu

İZMİR,

SUTOPU U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci oldu. Sutopunda son üç sezonda çok önemli bir ivme kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor, U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda da kürsüye çıkmayı başardı. Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda yapılan şampiyonda İzmir Büyükşehirli kızlar, final maçında Galatasaray'a 13-9 mağlup olarak ikincilik kupasına uzandı. B Grubu'nda yer alan mavi-beyazlılar, ODTÜ'yü 13-8, Giresun GSK'yi 21-1, Kepez Belediyesi'ni 19-3, Kayseri GSK'yi 12-5'lük skorlarla yenerek grubunu yenilgisiz tamamlamıştı.