İzleyenler "Yok artık" diyor! Galatasaray'dan 2 dakikada 2 gol
Haftanın maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşan lider Galatasaray, 13. ve 14. dakikalarda bulduğu gollerle mücadelede 2-0 öne geçti.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 2 dakikada 2 gol attı.
ALI SOWE ATTI AMA OFSAYT
12. dakikada Ankaragücü golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada. Mujakic'in pasında savunma arkasına sarkan Ali Sowe ceza sahasına girdi ve topu ağlara gönderdi. Pozisyonun devamında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
ASLAN'DAN 2 DAKİKADA 2 GOL
Mücadeleye fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar, 13. dakikada Kerem Demirbay'ın ve 14. dakikada Davinson Sanchez'in attığı gollerle maçta 2-0 öne geçti.