İzlemeyen pişman olur! Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde süper maçlar var

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 9 dev mücadeleyle başlıyor. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında kritik haftaya girilirken gözler Monaco-Galatasaray, Inter-Liverpool gibi dev karşılaşmalara çevrildi.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında bu akşam toplam 9 maç oynanacak.
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftayı 9 puanla kapattı ve 14. sırada yer alıyor.
  • Galatasaray'ın Monaco ile deplasmanda oynayacağı maç TSİ 23.00'te başlayacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı bu akşam oynanacak toplam 9 mücadeleyle zirve yapacak. Devler Ligi'nin grup aşaması kritik viraja girerken birçok takım için kader haftası niteliği taşıyan karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

18.30 KAIRAT ALMATY - OLYMPIAKOS

5 maçt atopladığı 1 puanla 35. sırada olan Kairat, Pafos ve PSV ile berabere kalıp Arsenal, Barcelona ve Real Madrid'e yenilen Olympiakos karşı karşıya gelecek.

20.45 BAYERN MÜNİH - SPORTİNG LİZBON

Şampiyonlar Ligi'ne 4'te 4 ile başlayıp son maçında Arsenal'e 3-1 yenilen Bayern Münih, 5 maçta topladığı 10 puanla kendini ilk 8'in içine atan Sporting Lizbon'u konuk edecek.

MONACO - GALATASARAY

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Allard Lindhout'un yapacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Belçika'dan Bram Van Driessche olacak.

GALATASARAY, 5. HAFTAYI 9 PUANLA KAPATTI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde altıncı haftaya 9 puanla 14. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladığı "Devler Ligi" serüveninde sırasıyla sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, beşinci hafta maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu. Yaptığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan toplayan "Cimbom" ilk 8 hedefindeki iddiasını sürdürdü. Haftaya 14. sırada giren Galatasaray, Fransa Ligi temsilcisini mağlup ederek iddiasını güçlendirmeye çalışacak.

23.00 ATALANTA - CHELSEA

İlk maçında PSG'ye 4-0 mağlup olan Atalanta, ardından oynadığı Club Brugge, Marsilya ve Frankfurt'u yenip Slavia Prag ile berabere kalıp 10 puan topladı. Chelsea de benzer şekilde Bayern'e deplasmanda yenilmesi sonrası 4 maçta 10 puan topladı.

23.00 BARCELONA - FRANKFURT

İlk 5 maçta Newcastle ve Olympiakos'u yenen, Club Brugge ile berabere kalan ve PSG, Chelsea maçlarını kaybeden Barcelona, 18. sırada yer alıyor. Frankfurt ise Galatasaray'ı yendikten sonra oynadığı 4 maçta 1 beraberlik alabildi.

23.00 INTER - LIVERPOOL

İlk 4 maçını kazanan Inter, geçen hafta Atletico Madrid'e son dakika golüyle 2-1 mağlup oldu. Büyük sıkıntılar içerisindeki Liverpool, 9 puan toplayabildi.

23.00 SAINT GILLOUSE - MARSİLYA

İlk maçında PSV'yi, son maçında Galatasaray'ı yenen Saint Gilloise 6 puanla 25. sırada yer aldı. Son maçında Newcastle'ı yenip moral bulan Marsilya ise yine aynı puanla 21. sırada kendine yer buldu.

23.00 PSV EINDHOVEN - ATLETICO MADRID

İlk 5 maçında Napoli'yi 6-2, Liverpool'u 4-1 gibi spektaküle sonuçlarla mağlup eden PSV; Olympiakos ve Leverkusen ile berabere kalıp Saint-Gilloise'ye ise 3-1 mağlup olup 8 puan topladı. Atletico Madrid ise İngiltere deplasmanlarında Liverpool ve Arsenal'a kaybetse de Frankfurt, Saint Gilloise ve son maçta Inter'i mağlup edip 9 puan topladı.

23.00 TOTTENHAM - SLAVIA PRAG

İlk 4 haftada namağlup 8 puan toplayan Tottenham, son maçında PSG'ye 5-3 kaybetti. Slavia Prag ise ilk 5 maçta 3 beraberlikle 3 puan toplayabildi.

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Bu akşam evlerimiz şampiyonlar ligi gibi olacak. Adliye emanet altın hırsızları, galericiler, bahis soyguncuları, insanları dolandıran sahtekar kuyumcular hepsi izleyecek.

