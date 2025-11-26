Haberler

İzlemeyen çok şey kaçırdı! Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftası çarpıcı sonuçlarla başladı. Toplam 9 karşılaşmanın oynandığı gecede Chelsea, Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Galatasaray ise evinde Union SG'ye 1-0 kaybetti. Diğer yandan Bayer Leverkusen, Manchester City'i 2-0 yenerek gecenin sürprizini gerçekleştirdi. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ise Ajax'ı 2-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

  • Chelsea, Barcelona'yı 3-0 mağlup etti.
  • Bayer Leverkusen, Manchester City'yi 2-0 yendi.
  • Benfica, Ajax'ı 2-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı birbirinden çarpıcı sonuçlarla başladı. Avrupa futbolunun yeni 36 takımlı lig formatındaki gecede toplam 9 karşılaşma oynandı.

CHELSEA'DEN BARÇA'YA AĞIR DARBE

Londra'da oynanan dev mücadelede Chelsea, Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Katalan ekibi için kırılma anı, savunmanın önemli ismi Ronald Araujo'nun 44. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalması oldu. Eksik kalan Barça, ikinci yarıda oyuna ortak olamadı.

LEVERKUSEN CITY'Yİ DEVİRDİ

Alman temsilcisi Bayer Leverkusen, Etihad Stadı'nda büyük bir sürprize imza attı. Manchester City'i 2-0 yenen Leverkusen, gollerini Grimaldo (23) ve Schick (54) ile buldu. Bu zafer, gecenin en dikkat çeken sonuçları arasında yer aldı.

MOURINHO'LU BENFICA'DAN İLK GALİBİYET

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, turnuvadaki ilk galibiyetini Amsterdam'da aldı. Benfica, Ajax'ı 2-0 yenerek Devler Ligi'ndeki kötü gidişini sonlandırdı.

GECENİN TÜM SKORLARI

  • Ajax – Benfica: 0-2
  • Galatasaray – Union Saint-Gilloise: 0-1
  • Manchester City – Bayer Leverkusen: 0-2
  • Chelsea – Barcelona: 3-0
  • Borussia Dortmund – Villarreal: 4-0
  • Napoli – Karabağ: 2-0
  • Slavia Prag – Athletic Bilbao: 0-0
  • Bodo/Glimt – Juventus: 2-3
  • Marsilya – Newcastle: 2-1
Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
