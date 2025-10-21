İZAKUT'tan 'Ekrana Bağlanma, Doğaya Çık' Çağrısı

İzmir Arama Kurtarma Derneği (İZAKUT) dağcılık ekibi, gençlerde dijital bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla "Ekrana bağlanma, doğaya çık" çağrısıyla Uludağ'ın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

İzmir Arama Kurtarma Derneği (İZAKUT) dağcılık ekibi, 18 Ekim Cumartesi günü sabah saat 06.00'da tırmanışa başladı. Özellikle çocuklar ve gençlerin ekran başında geçirdikleri zamanı azaltmak ve doğayla iç içe vakit geçirmenin önemine dikkat çekmek amacıyla yapılan tırmanışa baba ve oğul da katıldı. 11 yaşındaki Hamza Çiftçi babası ve amcasının gözetiminde Uludağ'a tırmandı. Zorlu hava şartlarına rağmen başarılı bir performans sergileyen Hamza, Uludağ zirvesine sağlıklı bir şekilde ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

Zirveye ulaşan ekip üyeleri, Uludağ'ın eşsiz manzarasında fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Etkinlik sonunda İZAKUT dağcılık ekibi, "Ekrana bağlanma, doğaya çık" pankartı açarak farkındalık çağrısı yaptı. Etkinliğin önümüzdeki yıllarda daha fazla katılımla geleneksel hale getirilmesi planlanıyor. - İZMİR