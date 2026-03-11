Haberler

Türkiye'de gerçekleştirilecek 3 tenis organizasyonu ITF tarafından iptal edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Türkiye'de düzenlenmesi planlanan üç tenis turnuvasını takvimden çıkardı. Turnuvaların iptali hakkında Türkiye Tenis Federasyonu açıklamalarda bulundu.

Türkiye Tenis Federasyonu, Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan 3 turnuvanın Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından takvimden çıkarıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelerle yer verildi.

"Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından yapılan bilgilendirme doğrultusunda, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle, 30 Mart haftasında gerçekleştirilmesi planlanan ITF World Tennis Tour M15/W15 Antalya, ITF World Tennis Tour Juniors J100 İstanbul, ITF Masters MT400 Sorgun turnuvalarının takvimden çıkarıldığı bildirilmiştir. Türkiye Tenis Federasyonu olarak, uluslararası tenis takviminde ülkemizin güçlü ve güvenilir bir organizasyon merkezi olarak konumunu sürdürmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslarımız devam etmektedir. Süreç kapsamında ITF ile gerekli iletişim kurulmuş olup gelişmeler yakından takip edilmektedir. Tenisin ülkemizde gelişmesi, sporcularımızın uluslararası platformlarda daha fazla ve en iyi şekilde yer alması ve ülkemizin uluslararası tenis organizasyonları açısından önemli bir merkez olarak konumunun güçlenmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdüğümüzü kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmen onaylandı: TFF'den tarihe geçecek karar

Resmen onaylandı: TFF'den ligin seyrini değiştirecek karar
Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı

Yanı başımızda ABD'nin can damarına böyle saldırdılar
''Yapamaz'' diyenleri pişman ediyor! Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi

''Yapamaz'' diyenleri pişman edip Süper Lig'e çıkmaya hazırlanıyor
Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü

Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü
Resmen onaylandı: TFF'den tarihe geçecek karar

Resmen onaylandı: TFF'den ligin seyrini değiştirecek karar
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık

Trump'tan ortalığı karıştıracak sözler! Oğul Hamaney'i işaret etti