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İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu

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A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 49 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Montella getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Montella'nın Ay-yıldızlıların yeni teknik direktörü olduğunu resmen açıkladı. İtalyan teknik direktör 2021-2023 yılları arasında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştırmıştı.

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 49 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Montella getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Montella'nın Ay-yıldızlıların yeni teknik direktörü olduğunu resmen açıkladı.

İtalyan teknik direktör 2021-2023 yılları arasında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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