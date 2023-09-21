İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 49 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Montella getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Montella'nın Ay-yıldızlıların yeni teknik direktörü olduğunu resmen açıkladı. İtalyan teknik direktör 2021-2023 yılları arasında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştırmıştı.
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 49 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Montella getirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Montella'nın Ay-yıldızlıların yeni teknik direktörü olduğunu resmen açıkladı.
İtalyan teknik direktör 2021-2023 yılları arasında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştırmıştı.