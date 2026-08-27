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Beşiktaş'ın Yeni Transferi Fabio Miretti İstanbul'da

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Fabio Miretti İstanbul'da
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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu İtalyan futbolcu Fabio Miretti, özel uçakla İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu İtalyan futbolcu Fabio Miretti, özel uçakla İstanbul'a geldi.

Ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Miretti'yi Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları ile az sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'a gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Takımıma yardımcı olmak için yüzde yüzümü vereceğim. Başlamak için sabırsızlanıyorum ve hazırım. Kariyerimi geliştirmek istiyorum. Hocamız Vincenzo Italiano'yu İtalya'dan tanıyorum. Buraya gelmemde onun büyük etkisi oldu." ifadelerini kullandı.

Burada taraftarları selamlayan Fabio Miretti, "üçlü" çektirdikten sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.

Genç futbolcu, geçen sezon İtalyan ekibi Juventus'ta tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 1 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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