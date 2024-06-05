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İtalya'ya diş geçiremeyen Montella'dan maç sonu yorumu

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya ile 0-0 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kendi takımlarının geliştirilmesi gereken noktalar olduğunu kabul eden Montella, bu konular üzerinde çalışacaklarını ifade etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya ile 0-0 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GELİŞTİRECEĞİMİZ NOKTALAR VAR"

Mücadeleyi değerlendiren Montella, "Skordan memnunuz. 1-1 de bitebilirdi maç. Bazı kurgusal detayları düzeltebileceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz, güçlü bir rakip. Geliştirebileceğimiz noktalar da var. Bu şekilde devam edeceğiz. Burada olan bütün futbolcularımız, hak ettikleri için buradalar. Bu akşam itibarıyla iki futbolcumuz daha A Milli Takım forması giydi. Hem bugünün hem de yarının değerleri. Aslında fikirlerim net. Oyuncularımızı gördükten sonra kararım netleşecek" dedi.

"BÜYÜK HAYALLERİM VAR"

Hedefleri hakkında konuşan teknik adam, "Geliştirebileceğimiz noktalardan biri derinliği iyi kapatmak. Özellikle bağlantıları topa sahipken daha iyi yönetebiliriz. Savunma arkasına sarkmaları da geliştirebiliriz. Bunlar geliştirebileceğimiz şeyler. En genç milli takım biziz. Üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz, son iki turnuvada gruptan çıkamamıştık. Büyük hayallerim var ama bu hayallere küçük adımlarla gitmeyi seviyorum. İlk hedefimiz gruptan çıkmak" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella Milli Takım Türkiye İtalya Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Veysel null:

İtalyan oyuncuların fizik üstünlüğü var genel olarak. Bizim oyuncular fiziki olarak ikili omuz mücadelesinde rakiplerini yenemiyorlar. Bire bir mücadeleyi kazanamıyorlar kazanamamanın en büyük neden bu. Ah ben teknik direktör olacaktım o zaman takımı şah a kaldırırdım ama işte hayat bize seçme şansı vermedi...

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Veysel null:

Tabi teknik direktör sonraki iş, her zaman futbolcu olmak istemiştim ama kötü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim seçme şansı verilmedi :(

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Ümit Özdemir:

Rakip ön alanda pres yaparken nolur defanstan pas yaparak çıkmaya çalışmayın!

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