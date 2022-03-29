A Milli Takım'dan kötü prova! 5 gollü maçta İtalya'ya diş geçiremedik
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A Milli Takım, hazırlık maçında Konya'da karşılaştığı İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Ay-Yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Serdar Dursun'dan gelirken, İtalyanlar Cristante ve Raspadori'nin 2 golüyle galibiyete uzandı.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final turunda Portekiz'e elenen A Milli Takım ile Kuzey Makedonya'ya elenen İtalya, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalya, 3-2 kazandı.
SERDAR DURSUN'UN GOLÜ YETMEDİ
Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Cengiz Ünder ile öne geçen A Milli Takım, İtalya'nın 35. dakikada Cristante ve 39. dakikada Raspadori ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 geride kapattı. İtalyanlar 69. dakikada Raspadori ile farkı 2'ye yükseltirken maçın skorunu belirleyen gol 83. dakikada Serdar Dursun'dan geldi. Karşılaşma İtalya'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.