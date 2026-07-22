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Voleybolda İtalya-Hollanda maçının ardından

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2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenen İtalya Milli Takımı yarı finale yükseldi. Oyuncular Paola Egonu ve Ekaterina Antropova, galibiyetten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükselen İtalya Milli Takımı oyuncuları Paola Egonu ile Ekaterina Antropova, yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Dome'da oynanan müsabaka sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Egonu, takımıyla gurur duyduğunu belirterek "Maçtan önce biraz gergindik ancak çok iyi bir iş çıkardığımız için çok mutluyum. Gerçekten çok çalıştık, maçın kolay olduğunu söyleyemem, karşı tarafta her zaman elinden geleni yapan bir rakip var. Takım oyunumuzla gurur duyuyorum." dedi.

Ekaterina Antropova ise yoğun antrenman sürecinin ardından galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek "Sahaya geri dönüp oynamak her zaman heyecan verici, birçok oyuncumuz sahaya çıkıp yeniden maç havasına girebildi. Yarı final için heyecanlıyız. Brezilya-Japonya maçını izleyeceğiz, bakalım kim kazanacak. Yarı final maçına çıkmadan önce antrenman yapmak için hala biraz vaktimiz var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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