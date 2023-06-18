İtalya, Hollanda'yı mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nde 3. oldu

İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek 3. oldu. İtalya'da Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo 63'üncü dakikada Giacomo Raspadori'nin yerine oyuna girdi.