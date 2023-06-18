İtalya, Hollanda'yı mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nde 3. oldu
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İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek 3. oldu. İtalya'da Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo 63'üncü dakikada Giacomo Raspadori'nin yerine oyuna girdi.
Hollanda ile İtalya, Hollanda'nın Enschede kentindeki Twente Stadı'nda UEFA Uluslar Ligi 3'üncülük maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan İtalya, Uluslar Ligi'nde 3. oldu
İTALYA FİŞİ ERKEN ÇEKTİ
İtalya, 6'ncı dakikada Federico Dimarco ve 20'inci dakikada Davide Frattesi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Hollanda, 68'inci dakikada Steven Bergwijn'in golüyle farkı 1'e indirdi. 72'nci dakikada Chiesa'nın golüyle İtalya skoru 3-1'e getirdi. 89'uncu dakikada Georginio Wijnaldum'un golüyle Hollanda, farkı 1'e indirse de İtalya karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak Uluslar Ligi'ni 3'üncü tamamladı.
ZANIOLO, 63'TE OYUNA GİRDİ
İtalya'da Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo 63'üncü dakikada Giacomo Raspadori'nin yerine oyuna girdi.