İtalya Milli Takımı'nda bir dönem sona erdi! Roberto Mancini istifa etti
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Roberto Manchini, İtalya Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden istifa etti. Deneyimli hoca, İtalya ile EURO 2020'yi kazanma başarısı göstermişti.
İtalya Milli Takımı'nda bir dönem sona erdi. İtalya Futbol Federasyonu, Roberto Mancini'nin teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.
2020'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
2018 yılında göreve başlayan 58 yaşındaki çalıştırıcı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Mancini, İtalya'nın başında çıktığı 61 maçta 2.13 puan ortalaması yakaladı. İtalya Futbol Federasyonu, yeni teknik direktörün önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.
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