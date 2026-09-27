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İtalya Milli Takımı, Bursa'daki Türkiye maçı için 10 futbolcuyu dinlendirdi

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İtalya Milli Takımı, yarın Bursa'da A Milli Takım ile oynayacağı maç öncesi 10 futbolcuyu Türkiye'ye götürmeyecek. Mancini'nin yoğun takvim nedeniyle 10 oyuncuyu dinlendirdiği, bu oyuncuların Coverciano'da idman yapacağı belirtildi. Sakatlanan Nicolo Zaniolo da kamptan ayrıldı.

İtalya Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında A Milli Takım ile deplasmanda oynayacağı müsabaka öncesinde aday kadrodaki 10 futbolcuyu Türkiye'ye götürmeyeceği bildirildi.

İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İtalya Milli Takımı'nın yarın Bursa'da oynayacağı karşılaşma için Türkiye'ye yol çıktığı belirtilirken teknik direktör Roberto Mancini'nin, Paris'te Fransa (2 Ekim) ve Bologna'da Türkiye (5 Ekim) ile oynanacak maçları düşünerek bazı oyuncuları dinlendirme kararı aldığı ifade edildi.

Mancini'nin, yoğun maç takvimine yönelik hazırlık sürecini daha iyi yönetmek ve tüm kadronun yorucu seyahatten kaçınmasını sağlamak için bazı oyuncuları dinlendirme kararı aldığı kaydedildi.

Türkiye deplasmanında kafilede yer almayacak Honest Ahanor, Nicolo Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Muhammed Ali Zoma, Coverciano'daki milli takım kampında idman yapacak.

Bu arada, Nicolo Zaniolo da Türkiye ve Fransa maçlarında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği için teknik direktör Mancini'nin onayıyla milli takım kampından ayrıldı.

İtalya Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında 25 Eylül'de Roma'da konuk ettiği Belçika'ya 2-0 yenilmişti.

Kaynak: AA
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