Haberler

Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın Başına Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Roberto Mancini getirildi.

İtalya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Roberto Mancini getirildi.

İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Roberto Mancini, milli takımın yeni teknik direktörü oldu." ifadesi kullanıldı.

Gennaro Gattuso yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Bosna Hersek'e penaltılarla kaybeden İtalya, Dünya Kupası finallerine gitme şansını yitirmişti.

Üst üste 3. kez Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'da Gattuso ile yollar ayrılmıştı.

Kaynak: AA
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin lira maaşla şoför aranıyor! İşte şartlar

Dikkat çeken ilan! 100 bin lira maaşla çalışan aranıyor
SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere müjde! Yüzde 30'a varan indirim avantajı

SGK'dan emeklilere müjde! Protokol imzalandı, indirim var
Arka Sıradakiler'in unutulmaz ismi Temmuz Karikutal'ın son hali görenleri şaşırttı

Arka Sıradakiler'in unutulmaz ismi Temmuz Karikutal'ın son hali görenleri şaşırttı
Amasya'da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Ablası odaya girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı
Giresun'da çocuğu sigara ve alkole özendiren kişi gözaltına alındı

Utanmadı, küçük çocuğa yaptığı rezilliği bir de paylaştı
Bingöl'de baraj kapakları açılınca nehrin ortasında mahsur kalan piknikçi AFAD tarafından kurtarıldı

Piknik keyfi kabusa dönüştü: Bir anda nehrin ortasında dehşeti yaşadı
Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış

Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış