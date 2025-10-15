Haberler

İtalya-İsrail maçındaki protestolarda 13 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı

İtalya-İsrail maçındaki protestolarda 13 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
İtalya-İsrail maçındaki protestolarda 13 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı
İtalya ile İsrail milli takımları arasında oynanan maça yönelik protesto gösterisinde 13 kişinin yaralandığı ve 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca maç sırasında tribünlerden sahaya girmeye çalışan 3 kişinin, sahadaki görevlilerce durdurulduğu ve Filistin bayrağı açanlar hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.

Futbolda 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında dün İtalya ile İsrail milli takımları arasında oynanan maça yönelik protesto gösterisinde 13 kişinin yaralandığı ve 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

13 YARALI, 15 KİŞİ GÖZALTINDA

Udine kentinde oynanan ve İtalya'nın İsrail'i 3-0 yendiği maça yönelik şehir merkezindeki protestonun son bölümünde olaylar çıkmıştı. İtalyan ANSA ajansının haberinde, olaylarda 2'si gazeteci, 11'i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 13 kişinin yaralandığı, 15 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca maç sırasında Blueenergy Stadı'nda tribünlerden sahaya girmeye çalışan 3 kişinin, sahadaki görevlilerce durdurulduğu ve Filistin bayrağı açanlar hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.

İtalya-İsrail maçındaki protestolarda 13 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı

PROTESTOLARA 10 BİN KİŞİ KATILDI

Udine'de İtalya'nın İsrail ile oynadığı maç sırasında düzenlenen gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katılmıştı. Protestocular, Gazze'de soykırım yaptığı gerekçesiyle "İsrail'e kırmızı kart göster" dövizi taşımış, İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi gerektiğini belirtmişti. Yürüyüşün son bölümünde, bir grubun stadın yakınına yaklaşmak istemesi üzerine güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak karşılık vermişti.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
BARBAROS:

Yahudiler Dünyada deşifre oldular işleri çok zor artık. Sosyal medya mühendisliği ile bu düzelmez

