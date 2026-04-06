İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü konuşuyor

İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü konuşuyor
Serie A'da oynanan Inter-Roma karşılaşmasında uzak mesafeden harika bir gole imza atanHakan Çalhanoğlu, İtalya'da büyük yankı uyandırdı. İtalyan basını, milli futbolcunun bu nefis golünü manşetlerine taşıdı.

  • Inter, Serie A 31. hafta maçında Roma'yı 5-2 yendi.
  • Hakan Çalhanoğlu, Inter-Roma maçında 45+2. dakikada yaklaşık 30 metreden gol attı.
  • Hakan Çalhanoğlu, Inter-Roma maçında 1 gol ve 1 asist yaptı.

İtalya Serie A 31. hafta maçında Inter, sahasında ağırladığı Roma'yı 5-2'lik skorla mağlup etti. Inter forması giyen milli oyuncu  Hakan Çalhanoğlu, 45+2. dakikada yaklaşık 30 metreden nefis bir gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

İTALYANLAR HAKAN ÇALHANOĞLU'NU KONUŞUYOR

Mücadeleyi 1 gol ve 1 asistlik performans ile tamamlayan Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gol ve performansı İtalyan basınının manşetlerinde kendisine yer buldu. İşte Hakan Çalhanoğlu için yapılan o yorumlar...

"DÜNYA STANDARTLARINDA BİR GOL"

FC Inter1908: "Dünya standartlarında bir gol. Türkiye formasıyla oynadığı Dünya Kupası play-off maçı onu mental olarak da canlandırdı. San Siro'ya geri döndü ve muhteşem bir golle şov yaptı."

''ADETA BİR BOMBA PATLATTI''

Sport Mediaset: "İlk yarının sonlarına doğru, adeta bir bomba patlattı. Garip bir şekilde ona biraz boş alan bıraktılar ve Türk oyuncu uzaktan, eskiden mucize gol diye adlandırılan gollerden birini attı. Oyun dağıtımında da her zaman isabetliydi."

"ORTA SAHANIN USTASI"

Il Messaggero: "İlk yarıda orta sahanın ustası olan oyuncu, ilk yarının sonunda skoru 2-1'e getiren golü attı. 30 metreden fazla bir mesafeden muhteşem bir golle Svilar'ı mağlup etti. Sağ ayağıyla Thuram'ın 4-1'lik golüne de asist yaptı."

''USTALIĞINI SERGİLEDİ''

Eurosport İtalya: "Orta sahanın ustası. Maçın başında Svilar'ı zorladı. Ardından ilk yarı bitmeden tekrar denedi ve bu sefer kendi ustalığını sergiledi: güçlü bir pas, kıvrılan ve dönen güçlü bir top, Svilar'a şans tanımadı. Harika bir gol. Ayrıca kornerden Thuram'ın golüne de asist yaptı."

"OLAĞANÜSTÜ, PIRLO'YU HATIRLATTI"

Leggo: "Oyununda asil bir duruş sergiliyor ve doğru anın geldiğine karar verdiğinde, ceza sahası dışından yaptığı muhteşem bir vuruşla Svilar'ı alt ediyor. Olağanüstü."

''ALKIŞI HAK EDEN GOL''

Sky Sport: "Inter-Roma maçında Çalhanoğlu muhteşem bir uzak mesafe golü attı. Çalhanoğlu'nun San Siro'da attığı 2-1'lik geçici gol alkışı hak ediyor. Türk orta saha oyuncusu, Svilar'ı bile şaşırtan inanılmaz bir yörüngeyle 30 metreden şut çekti. Top ileri doğru döndü ve Pirlo'nun 'lanetli' şutunu hatırlatan bir bitiriş oldu."

Fatih Kayalı
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu

Kritik nokta hedef alındı: ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar

Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim

İşte otel odasında basılan başkanın yerine seçilen isim

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın seyri değişiyor! Savcıdan Nevzat Bahtiyar için yeni talep
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları — Taygun Demir:

arda-hakan toplam 100 metreden gol atmış oldu :)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber

Taraftarı havalara uçuran haber geldi!

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber

Taraftarı havalara uçuran haber geldi!

MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı

Teşkilatta köklü değişim! Bahçeli, İstanbul'u ona emanet etti

Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler

Bu maskelerin bedelini ağır ödediler