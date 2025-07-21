İtalya gol kralı Retegui'in transfer olduğu takıma kimse anlam veremedi

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'nın geçtiğimiz sezon gol kralı olan santrforu Mateo Retegui'nın yeni takımı belli oldu.

GOL KRALI OLDU, SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah, 26 yaşındaki golcü oyuncuyu transfer ettiğini açıkladı. Suudi ekibi yıldız golcüyü 3 yıllık sözleşme ile renklerine bağladığını duyurdu. Suudi ekibi, Retegui için kulübüne 75 milyon euro bonservis ödeyecek.

TERCİHİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Adı Avrupa'dan birçok büyük takımla anılan İtalyan golcünün transfer tercihini Suudi Arabistan'dan yana kullanması futbol dünyasında büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

SEZON PERFORMANSI

Futbolculuk kariyerine Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate alt yapısında başlayan Retegui, geçtiğimiz yıl Atalanta formasıyla toplam 49 maçta forma giydi ve 28 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Mateo Retegui, Serie A'da attığı 25 gol ile 2024-2025 sezonu gol kralı oldu.