İtalya, EURO 2032 için nihai adaylık dosyasını UEFA'ya sundu

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ev sahipliği için UEFA'ya nihai adaylık dosyasını sundu.

FIGC'nin açıklamasında, EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için gerekli olan nihai teklif dosyasının UEFA'ya teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, İtalyan hükümeti, parlamentosu, ilgili kentlerin belediyeleri, diğer paydaşlar ve FIGC olmak üzere herkesin koordineli ve aylar süren çalışmasının ürünü olan dosyanın UEFA'ya verildiği kaydedildi.

Türkiye'nin de adaylık için teklif verdiğinin ifade edildiği açıklamada, ev sahipliği yapacak ülkenin 10 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan UEFA İcra Komitesi toplantısında belirleneceği aktarıldı.

FIGC açıklamasında, nihai teklif dosyasında EURO 2032 maçlarının oynanacağı şehirler olarak Milano, Torino, Verona, Cenova, Bolonya, Floransa, Roma, Napoli, Bari ve Cagliari'nin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIGC Başkanı Gabriele Gravina, İtalya'nın EUR0 2032 organizasyonuna adaylığının tüm millet için olağanüstü fırsatları çoğaltma imkanı taşıdığını belirterek, "Bu bilinçle 10 yıl sonraki İtalya ve Avrupa futbolunu hayal ettik. Projeyi büyük bir heves ve yapıcı ruhla sahiplenen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, ülkedeki pek çok stadın eski olması nedeniyle bu statların nasıl yenilenebileceğine yönelik geçen hafta futbol otoritelerinin katılımıyla İtalya Serie A Yönetimi tarafından bir seminer de düzenlenmişti.

FIGC Başkanı Gravina da 7 Kasım 2022'de yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin halihazırda yeni statlara sahip olduğuna işaret etmişti.

La Gazzetta dello Sport, FIGC'nin adaylık dosyasını sunmasına ilişkin haberi verirken, "Türkiye ile mücadele başlıyor" yorumunu yaptı.