Haberler

İtalya'da Galatasaray korkusu

İtalya'da Galatasaray korkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, evinde Eyüpspor'u 5-1'lik skorla yendi. Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Juventus'a bir gözdağı oldu. Galatasaray'ın aldığı 5 gollü galibiyet İtalyan basınında geniş yer buldu ve büyük ses getirdi.

  • Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.
  • Mauro Icardi, Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 yendiği maçta hat-trick yaptı.
  • Galatasaray, 17 Şubat'ta UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Juventus ile karşılaşacak.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, 3 gol birden atarak mücadeleye damga vurdu.

İTALYA'DA MANŞETLERE ÇIKTI

Galatasaray bu görkemli galibiyetiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılar ile karşı karşıya gelecek Juventus'a gözdağı verdi. Bu zafer, İtalyan basınında büyük yankı uyandırdı ve geniş bir biçimde ele alındı.

İşte İtalyan basınında yapılan o yorumlar:

"JUVENTUS'A UYARI GÖNDERDİ"

Football-Italia: '' Galatasaray'ın forveti İcardi, Juventus'a uyarı gönderdi: 'Hazırız'. Mauro Icardi, Galatasaray'ın Süper Lig'de Eyüpspor'u 5-1'lik farklı skorla mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak Juventus'a bir uyarı gönderdi. Arjantinli oyuncu, İstanbul ekibinin üstünlük kurduğu maçta hücum hattını otoriteyle yönetti ve rakiplerinin 10 kişi kalmasının ardından fırsatı değerlendirdi."

"JUVENTUS'A ICARDI'DEN MESAJ"

Tuttomercatoweb: ' ' Juventus'a Icardi'den mesaj! Galatasaray, 17 Şubat'ta Juventus'a karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı öncesinde mükemmel bir formda. Okan Buruk'un takımı, Türkiye Süper Ligi'nin 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek ligdeki liderliğini pekiştirdi. Juventus'un Ocak transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü Mauro Icardi, ilk ve ikinci yarı arasında yarım saatten biraz fazla bir sürede hat-trick yaptı."

"SPALLETTI UYARILDI"

Tuttosport:''Icardi hat-trick yaptı, Spalletti uyarıldı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'ları öncesinde Juventus'a bir mesaj daha gönderdi . Avrupa'da son 16 turu için iki ayaklı eleme maçlarında Juventus'un rakibi olacak Türk ekibi, Türkiye Süper Ligi 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Ocak transfer döneminde Juventus ile adı anılan Mauro Icardi, hat-trick yaparak kilit rol oynadı."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı

Suriye'de YPG'nin kaybettiğini en iyi kanıtlayan gelişme
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Reis eyubu yendi ya kardeş takımı yendi.Abartacak bişi degil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çaykur Rizespor'dan başkentte muhteşem geri dönüş

Kazandım derken ne olduğunu anlayamadılar
Bu nasıl olabilir? Zincir markette infial yaratan etiket

Zincir markette infial yaratan etiket
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Çaykur Rizespor'dan başkentte muhteşem geri dönüş

Kazandım derken ne olduğunu anlayamadılar
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı

Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır