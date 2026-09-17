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İtalya'da faşist selamı veren 16 taraftara statlardan men cezası

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın taraftarı olduğu belirtilen 16 kişiye, bir lig maçından önce tribünde "faşist selamı" verdikleri gerekçesiyle farklı sürelerde futbol müsabakalarını stattan izleme yasağı getirildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın taraftarı olduğu belirtilen 16 kişiye, bir lig maçından önce tribünde "faşist selamı" verdikleri gerekçesiyle farklı sürelerde futbol müsabakalarını stattan izleme yasağı getirildi.

Serie A'nın 3. haftasında 5 Eylül'de Roma'nın, Atalanta'yı Olimpiyat Stadı'nda konuk edip 2-1 yendiği maç öncesinde güney kale arkası tribünde, bazı taraftarların üzerinde Nazileri öven "Über Alles (Her şeyden üstün)" yazılı tişörtler giyerek "Roma selamı", "Nazi selamı" ya da "faşist selamı" olarak da bilinen; sağ kolun sağ el açık ve avuç içi aşağı bakacak biçimde öne doğru uzatılmasıyla verilen selamlamadan yapmasına ilişkin emniyet güçlerinin incelemesi tamamlandı.

Roma Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yürütülen soruşturmalar neticesinde yaşları 19 ile 42 arasında değişen 16 Roma taraftarı için bazı idari tedbirlerin uygulanacağı belirtildi.

Emniyetin açıklamasında, 16 taraftarın, 1 ile 5 yıl arasında değişen farklı sürelerde statlardan men cezası aldığı kaydedildi.

Bu taraftarların, Roma'nın yurt içinde ve yurt dışında tüm oynayacağı maçların yanı sıra İtalya Milli Takımı'nın oynayacağı müsabakaları da statlarda izleyemeyeceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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