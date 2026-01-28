İtalya'da düzenlenecek Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sırasında "ICE" ekipleri de görev yapacak

İtalya'nın gelecek ay ev sahipliği yapacağı Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları sırasında ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin güvenlik tedbirlerine "masadan" destek vereceği ancak sahada görev yapmayacakları bildirildi.

ABD'deki uygulamalarıyla kamuoyunun gündeminde olan ICE ekiplerinin, 6 Şubat'ta başlayacak Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları sırasında İtalya'da görev yapacağı haberleri ve buna ilişkin açıklamalar, ev sahibi ülkede geçen hafta sonundan bu yana tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Muhalefetin sert tepki gösterdiği haberlere, ilk doğrulama bugün ICE tarafından gelirken, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinden akşam saatlerinde söz konusu haberleri teyit eden bir açıklama geldi.

İtalya İçişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bu akşam ICE ekiplerinin oyunlar sırasında üstleneceği role dair yazılı bir açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin bu sabah ABD'nin Roma Büyükelçisi Tilman J. Fertitta ile görüştüğü belirtilerek, bu görüşmede, Milano-Cortina Olimpiyatları'nda güvenliğe destek için ABD'den ICE'nin soruşturma kolu olan İç Güvenlik Soruşturma Birimi'nden (HSI) analistlerin sadece diplomatik misyonlarında görev yapacağı hususunun teyit edildiği bildirildi.

HSI'nın ICE'nin sahada operasyon yapmayan bir kolu olduğu hatırlatılan açıklamada, oyunlar sırasında bu ekibin irtibat ve koordinasyon görevi üstleneceği vurgulandı.

Açıklamada, sahadaki tüm güvenlik operasyonlarının tamamen İtalyan makamlarının sorumluluğu ve yönetimi altında olacağının altı çizildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de kış olimpiyat oyunları için İtalya'ya gelecek ICE ekiplerinin, sokaklarda görev yapmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Bu arada, ICE'den gün içinde AFP'ye yapılan açıklamada da "Olimpiyatlarda, ICE'nin HSI birimi, ABD Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Servisi ve ev sahibi ülkeye, uluslararası suç örgütlerinden kaynaklanan riskleri incelemek ve azaltmak için destek verecektir. Tüm güvenlik operasyonları İtalyan yetkililerinin kontrolü altında kalacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

İtalyan muhalefeti, ICE konusunda Meloni hükümetini eleştiriyor

Muhalefetteki "Daha Fazla Avrupa" Partisinin lideri Riccardo Magi, İçişleri Bakanlığı'ndan ABD Büyükelçisi ile yapılan görüşmelerin ardından yapılan açıklamanın "ikna edici" olmadığını, ICE ekiplerinin İtalya'da operasyonel bir rolünün olmaması gerektiğini ifade etti.

5 Yıldız Hareketi'nin Temsilciler Meclisi'ndeki grup başkanvekili Riccardo Riccardi de yazılı açıklamasında, Meloni hükümetinin ve Bakan Piantedosi'nin ICE hakkındaki açıklamalarıyla "alay konusu" haline geldiğini belirterek, "Ülkemiz artık her şey hakkında yalan söylemekten başka bir şey yapmayan bir hükümeti kabul edemez." değerlendirmesinde bulundu.

Milano'nun sol tandanslı belediye başkanı Giuseppe Sala da bir radyo programında yaptığı açıklamada, "(ICE için) Hoş karşılanmadıkları açık. (ABD Başkanı Donald) Trump'a bir kez olsun hayır diyebilir miyiz acaba? ICE ekipleri İtalya'ya gelmemeli çünkü güvenliği sağlamada bizim demokratik yöntemimizle aynı çizgide değiller." yorumunu yaptı.

Ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İş Konfederasyonundan (CGIL) yapılan yazılı açıklamada da ICE ekiplerinin, olimpiyatlar için İtalya'da bulunmasının "demokrasiye atılmış bir tokat" olacağı değerlendirmesi yapıldı.

İtalya'da "ICE" tartışması hafta sonundan beri sürüyor

İtalya'da "Il Fatto Quotidiano" gazetesinin 24 Ocak'ta yayımladığı bir haberde, son günlerde ABD'nin Minneapolis kentinde 2 ABD vatandaşını öldürmesiyle gündemde olan ICE ekiplerinin Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda görev yapacağının belirtilmesi, kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Gazetenin haberinin ardından sol muhalefetin sert tepkisi üzerine İçişleri Bakanı Piantedosi, yaptığı açıklamada, "İtalyan hükümetinin, ICE'a bağlı görevlilerin ne şu anda ne de yaklaşan Kış Olimpiyatları sırasında ulusal topraklarımızda bulunduğuna dair hiçbir bilgisi yoktur. ICE, İtalya'da faaliyet göstermemektedir ve özellikle göç alanında polislik faaliyetleri yürütmesi söz konusu değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Bu tartışmalar sürerken 25 Ocak'ta, İtalyan devlet televizyonu RAI'den iki İtalyan gazetecinin Minneapolis'te ICE ajanları tarafından tehdit edildikleri ana dair görüntülerin yayınlanması, İtalya'da ICE'nin muhtemel varlığına ilişkin tartışmaları alevlendirmişti.

Milano-Cortina Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağı Lombardiya Bölgesi'nin bölgesel yönetim başkanı Attilio Fontana'nın da dün yaptığı bir açıklama, kafa karışıklığına yol açmıştı. Fontana'nın, oyunlara katılacak olan ABD delegasyonuna başkanlık edecek ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ICE ekiplerince korunacağını söylemesi, bir kez daha muhalefetin tepki göstermesine neden olmuştu.

Bakan Piantedosi, bunun üzerine önceki açıklamasını yinelemiş ancak, ICE'nin bu sabahki açıklaması üzerine muhalefetten tepkiler bir kez daha yükselmişti.