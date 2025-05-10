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İtalya Bisiklet Turu 2025 Tiran'da Devam Ediyor

İtalya Bisiklet Turu 2025 Tiran'da Devam Ediyor
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108. İtalya Bisiklet Turu 2025'in ikinci etabı Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleşti. Yarış, Tiran'daki İskender Bey meydanında başladı ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın katılımıyla başladı. Tur, 23 ekiple devam edecek ve 1 Haziran'da Roma'da sona erecek.

Bisiklet sporunun en prestijli organizasyonlarından, bu yıl 108'ncisi düzenlenen İtalya Bisiklet Turu 2025'in (Giro d'Italia 2025) ikinci etabı Arnavutluk'un başkenti Tiran'da devam etti.

İkinci etap, Tiran'daki İskender Bey meydanında başlarken, sporcular 13,7 kilometre pedal çevirdi.

Başlama çizgisindeki etkinliğe Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı. Rama, yarışı başlatan bayrağı salladı.

İtalya Bisiklet Turu 2025'in birinci etabı dün, Tiran'ın batısındaki liman kenti Dıraç'tan başlamış, 160 kilometrenin ardından Tiran'da sona ermişti.

Yarışın üçüncü etabı da yine Arnavutluk'un Avlonya şehrinde 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

23 ekibin yarıştığı bisiklet turu, 1 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da sona erecek.

Aralık 2024'te, İtalya Bisiklet Turu'nun "Grande Partenza" (Büyük Başlangıç) diye adlandırılan açılış etabının Arnavutluk'ta düzenlenmesine karar verilmişti.

Arnavutluk makamları, "Giro d'Italia 2025"in ilk etaplarının ülkede düzenlenmesini, Arnavutluk'un uluslararası faaliyetler haritasına dahil edilmesi açısından önemli bir an olarak değerlendiriyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Spor
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