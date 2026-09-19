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İsviçre Milli Takım kaptanı Xhaka'ya sahte aşı sertifikası soruşturması açıldı

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İsviçre Milli Futbol Takımı kaptanı Granit Xhaka hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Blick'e göre Xhaka aşı olmadan doktorundan sertifika almış; doktoru da sahte sertifika düzenlemekten soruşturma altında.

İsviçre Milli Futbol Takımı kaptanı Granit Xhaka hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İsviçre'nin Blick gazetesi haberine göre Xhaka aşı olmadan doktorundan sertifika aldı ve doktoru da sahte sertifika düzenlemekten dolayı soruşturma altında bulunuyor.

33 yaşındaki futbolcunun, 2022 yılının ocak ve kasım aylarında aşılandığına dair sertifika aldığı bildirildi.

Xhaka, İngiltere Premier Lig kulübü Sunderland'de forma giyiyor.

Kaynak: AA
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