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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta İsviçre, Kolombiya'yı penaltı atışlarında 4-3 yenerek çeyrek finale çıktı. İsviçre, çeyrek finalde Arjantin ile eşleşti.

Stat: BC Place

Hakemler: Ivan Barton, David Moran, Henry Pupiro (El Salvador)

İsviçre : Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez (Dk. 71 Muheim), Zakaria (Dk. 87 Widmer), Freuler, Xhaka, Jashari (Dk. 46 Sow), Rieder (Dk. 103 Amdouni), Embolo (Dk. 87 Itten), Ndoye (Dk. 90+1 Vargas)

Kolombiya : Vargas, Munoz, Davinson Sanchez, Lucumi (Dk. 118 Mina), Mojica, Puerta, Arias (Dk. 66 Campaz), Lerma (Dk. 82 Rios), James Rodriguez (Dk. 66 Quintero), Luis Diaz, Suarez (Dk. 82 Hernandez)

Sarı kartlar: Dk. 51 Xhaka, Dk. 59 Zakaria, Dk. 105 Muheim ( İsviçre ), Dk. 60 Suarez, Dk. 95 Davinson Sanchez ( Kolombiya )

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta İsviçre, Kolombiya'ya penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.

İsviçre çeyrek finalde, Mısır'ı 3-2 mağlup eden Arjantin ile eşleşti. Arjantin ile İsviçre arasındaki mücadele 12 Temmuz'da TSİ 04.00'te Kansas'ta oynanacak.

İki takım da maçın normal süresi ve uzatma bölümünde pozisyona girmekte zorlandı.

Penaltılar

İsviçre'nin penaltılardaki gollerini Xhaka, Amdouni, Itten ve Vargas kaydetti. İsviçre'de Akanji ise penaltı atışından yararlanamadı.

Kolombiya'da ise Quintero, Campaz ve Luis Diaz penaltıları gole çevirirken, Davinson Sanchez ve Hernandez atışlardan yararlanamayan isimler oldu.

Kaynak: AA / Hilmi Sever
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