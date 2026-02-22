Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda İsveç, curling kadınlar finalinde İsviçre'yi 6-5 yenerek altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun son gününde curling kadınlar final maçı, Cortina Curling Olimpiyat Stadı'nda oynandı.

Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer, Sofia Scharback ve Johanna Heldin'den oluşan İsveç, İsviçre karşısında 6-5 galip gelerek altın madalyaya ulaştı.

İsveç, bu kategoride 4'ü altın olmak üzere üst üste 6 olimpiyatta madalya alma başarısı gösterdi.

İsviçre'nin gümüş madalyada kaldığı curling kadınlarda ABD'yi 10-7 mağlup eden Kanada ise bronz madalya elde etmişti.

