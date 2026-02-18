Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayaklı koşu kadınlar takım sprint serbest kategorisinde İsveç altın madalya kazandı. İsveçli sporcular Jonna Sundling ve Maja Dahlqvist, 20 dakika 29.99 saniyelik dereceyle birinci oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayaklı koşu kadınlar takım sprint serbest kategorisinde İsveç, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun 12. gününde kayaklı koşu kadınlar takım sprint serbest yarışı, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Jonna Sundling ve Maja Dahlqvist'in yarıştığı İsveç, 20 dakika 29.99 saniyelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

İsviçre, 1.4 saniye geride gümüş, Almanya ise 5.87 saniye farkla bronz madalya elde etti.

