İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor

Haziran 2025'ten bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Deneyimli teknik direktörün eski kulübü Al-Shabab'ın yeniden harekete geçtiği öne sürüldü.

AL-SHABAB YENİDEN DEVREDE

A Spor'un haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab, Fatih Terim ile yeniden çalışmak istiyor. Kulübün, tecrübeli teknik adamı tekrar takımın başına getirmeyi planladığı belirtildi.

İSTİFA SONRASI MASAYA OTURULACAK

Haberde, Al-Shabab'ın mevcut teknik direktörünün kötü gidişata rağmen henüz istifa etmediği aktarıldı. Ayrılığın resmiyet kazanmasının ardından Al-Shabab yönetiminin Fatih Terim ile resmi görüşmelere başlamasının beklendiği ifade edildi.

AL-SHABAB KARNESİ

Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında toplam 23 maça çıktı. Bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Suudi ekibi, 1.74 puan ortalaması yakaladı.