İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor
Haziran 2025'ten bu yana takım çalıştırmayan Fatih Terim için eski kulübü Al-Shabab'ın yeniden devreye girdiği ve teknik direktörlük için görüşmelere hazırlanıldığı iddia edildi.
- Fatih Terim, Haziran 2025'ten bu yana herhangi bir takım çalıştırmamıştır.
- Al-Shabab kulübü, Fatih Terim ile yeniden çalışmak istemektedir.
- Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştır.
Haziran 2025'ten bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Deneyimli teknik direktörün eski kulübü Al-Shabab'ın yeniden harekete geçtiği öne sürüldü.
AL-SHABAB YENİDEN DEVREDE
A Spor'un haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab, Fatih Terim ile yeniden çalışmak istiyor. Kulübün, tecrübeli teknik adamı tekrar takımın başına getirmeyi planladığı belirtildi.
İSTİFA SONRASI MASAYA OTURULACAK
Haberde, Al-Shabab'ın mevcut teknik direktörünün kötü gidişata rağmen henüz istifa etmediği aktarıldı. Ayrılığın resmiyet kazanmasının ardından Al-Shabab yönetiminin Fatih Terim ile resmi görüşmelere başlamasının beklendiği ifade edildi.
AL-SHABAB KARNESİ
Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında toplam 23 maça çıktı. Bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Suudi ekibi, 1.74 puan ortalaması yakaladı.