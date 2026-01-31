Haberler

İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor

İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haziran 2025'ten bu yana takım çalıştırmayan Fatih Terim için eski kulübü Al-Shabab'ın yeniden devreye girdiği ve teknik direktörlük için görüşmelere hazırlanıldığı iddia edildi.

  • Fatih Terim, Haziran 2025'ten bu yana herhangi bir takım çalıştırmamıştır.
  • Al-Shabab kulübü, Fatih Terim ile yeniden çalışmak istemektedir.
  • Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştır.

Haziran 2025'ten bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Deneyimli teknik direktörün eski kulübü Al-Shabab'ın yeniden harekete geçtiği öne sürüldü.

AL-SHABAB YENİDEN DEVREDE

A Spor'un haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab, Fatih Terim ile yeniden çalışmak istiyor. Kulübün, tecrübeli teknik adamı tekrar takımın başına getirmeyi planladığı belirtildi.

İSTİFA SONRASI MASAYA OTURULACAK

Haberde, Al-Shabab'ın mevcut teknik direktörünün kötü gidişata rağmen henüz istifa etmediği aktarıldı. Ayrılığın resmiyet kazanmasının ardından Al-Shabab yönetiminin Fatih Terim ile resmi görüşmelere başlamasının beklendiği ifade edildi.

AL-SHABAB KARNESİ

Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında toplam 23 maça çıktı. Bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Suudi ekibi, 1.74 puan ortalaması yakaladı.

Hamza Temur
Haberler.com / Spor
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Uludağ'da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı

Onlarca tatilci metrelerce yükseklikte mahsur kaldı
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor