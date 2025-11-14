Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Juventus'ta Kenan Yıldız belirsizliği büyüyor. İtalyan basını, milli futbolcunun talep ettiği maaşı duyururken, Torino devinde sözleşme krizi henüz çözülemedi.

KONTRAT 2029'A KADAR

Serie A devi Juventus'ta gözler bir süredir Kenan Yıldız'la yapılması planlanan yeni sözleşme görüşmelerine çevrildi. 19 yaşındaki yıldızın kontratı 2029 yılına kadar devam ediyor ancak maaş iyileştirmesi konusunda taraflar arasında hala anlaşma sağlanamadı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 98 maça çıkan Kenan Yıldız, 19 gol-15 asistle toplam 34 gole katkı sağladı. Gösterdiği performansla hem Juventus'un hem de Avrupa devlerinin radarına giren milli futbolcu, takımın geleceği için kritik bir isim olarak görülüyor.

KENAN'IN TALEBİ NET: 6 MİLYON EURO

GOAL Italia'nın haberine göre Kenan Yıldız şu anda Juventus'tan 1.7 milyon euro kazanıyor. Kulübün genç yıldıza yıllık 5 milyon euro seviyesinde bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtilirken, Kenan'ın ise takımın bir diğer yıldızı Jonathan David'in 6 milyon euroluk maaşını talep ettiği aktarılıyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Taraflar arasındaki fark sadece rakamsal değil; Juventus yönetiminin bütçe politikasını zorlayacak bu talep nedeniyle süreç ağır ilerliyor. İtalya basınına göre anlaşma sağlanamazsa Kenan'ın gelecek yaz döneminde Avrupa devlerinin kapısını çalması işten bile değil. Juventus cephesinde Kenan Yıldız krizi, ocak ayı yaklaşırken daha da kritik bir hâl almaya başladı.