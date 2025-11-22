İşte Süper Lig bu! 90. dakikada muhteşem son

Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele, 1-1 berabere bitti.

90. DAKİKADA MUHTEŞEM SON

Eyüpspor'un golü 66. dakikada Emre Akbaba'nın kafa vuruşuyla geldi. 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk golünü kaydetti. Fatih Karagümrük ise bu gole 90. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonucunda Matias Kranevitter ile cevap verdi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte küme düşme hattında yer alan iki takımdan Eyüpspor 9, Fatih Karagümrük 8 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.