İşte Sergen Yalçın'ın ilk transferi

Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın, transferde ilk hamlesini yapıyor. Siyah-beyazlılarda kanat eksikliğinin Lausanne maçında bir kez daha net şekilde görülmesinin ardından, yönetim harekete geçti.

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

Başkan Serdal Adalı'nın, Wolfsburg ile yaptığı görüşmeler sonucunda 27 yaşındaki Vaclav Cerny'nin kiralanması konusunda prensipte anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Çekyalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacağı, resmi imzaların ise önümüzdeki günlerde atılmasının beklendiği belirtildi.

Yalçın'ın, yorumculuk yaptığı dönemde Glasgow Rangers-Fenerbahçe maçında Cerny'i izleyip "Bayıldım, gerçek bir 8 numara" ifadelerini kullandığı biliniyor. Tecrübeli teknik adamın aynı görüşünü yönetime iletmesinin ardından transfer için düğmeye basıldı.