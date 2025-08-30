İşte Sergen Yalçın'ın ilk transferi

İşte Sergen Yalçın'ın ilk transferi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, transferde ilk hamlesini yapıyor. Siyah-beyazlı takımda kanat eksikliği yaşanması üzerine, yönetim harekete geçti. Başkan Serdal Adalı'nın, Wolfsburg ile yaptığı görüşmeler sonucunda 27 yaşındaki Vaclav Cerny'nin kiralanması konusunda prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın, transferde ilk hamlesini yapıyor. Siyah-beyazlılarda kanat eksikliğinin Lausanne maçında bir kez daha net şekilde görülmesinin ardından, yönetim harekete geçti.

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

Başkan Serdal Adalı'nın, Wolfsburg ile yaptığı görüşmeler sonucunda 27 yaşındaki Vaclav Cerny'nin kiralanması konusunda prensipte anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Çekyalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacağı, resmi imzaların ise önümüzdeki günlerde atılmasının beklendiği belirtildi.

İşte Sergen Yalçın'ın ilk transferi

Yalçın'ın, yorumculuk yaptığı dönemde Glasgow Rangers-Fenerbahçe maçında Cerny'i izleyip "Bayıldım, gerçek bir 8 numara" ifadelerini kullandığı biliniyor. Tecrübeli teknik adamın aynı görüşünü yönetime iletmesinin ardından transfer için düğmeye basıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Camide istenmeyen görüntüler: İmamın uyarısı da işe yaramayınca dışarı çıkarıldılar

İmamın uyarısına da aldırış etmeyen 2 kişiyi camiden çıkardılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Aşk İddialarını reddetmişti, ünlü şarkıcıyla otoparkta yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.