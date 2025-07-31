İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti

İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti
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İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti
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Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için kulübü Napoli ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan bildirimde Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Ayrıca Osimhen Galatasaray'dan her sezon için 15 milyon euro alacak.

Galatasaray Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca Osimhen Galatasaray'dan her sezon için 15 milyon euro alacak.

Galatasaray uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Victor Osimhen transferini bitirdi. Nijeryalı golcü ile kişisel şartlarda anlaşan sarı-kırmızılılar, Napoli ile yapılan pazarlıklarda da İtalyan kulübünü ikna etmeyi başardı.

Yıldız oyuncu dün özel bir uçak ile İstanbul'a gelirken; Osimhen, havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı.

GALATASARAY'DAN KAP'A YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan Galatasaray Klübü Osimhen transferine ilişkin Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bildirimde bulundu.

İŞTE TÜM MALİYETİ

Galatasaray KAP'a yaptığı açıklamada Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Ayrıca Osimhen Galatasaray'dan her sezon için 15 milyon euro alacak.

İşte Galatasaray'ın KAP yaptığı bildirim: "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

5 MİLYON EURO İMAJ HAKKI

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir."

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Devlete sesleniyorum. Bu kulüplerin kuruş vergi borcunu af ederseniz hakkım helâl değildir.

Yorum Beğen62
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Haber YorumlarıEmir Güler:

HİC BİR ŞUBE KURUM VE KURULUŞLARA 5 KURUŞ BORCUMUZ YOKTUR FEBE MİYİZ BİZ UÇAN KUSA BORCUMUZ OLSUN.

yanıt3
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Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Osmanlı yı Hürrem sultan bitirdi, Galatasarayıda bu Osman bitirecek. Senede 15 milyon bi futbolcuya verirsen, takım için dengeler altüst olur

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Buna o parayı verenlere Allah akıl sağlığı versin Bankalardan daha yeni kurtuldular G.S nin mali geleceğini bir kişinin ayaklarına bağladılar ..

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıKaya Kartalı:

Senelik 21 milyon euro yapar 15 değil yok sadakat primi yok imaj primi bunlarda yeni moda senden 21 çıkacak isminin ne olduğu önemli değil

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Haber Yorumlarıhakan her kafadan:

Fanatik galatasaryliyim ama inanilmaz maliyetler yazik

Yorum Beğen20
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