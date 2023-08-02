İşte kuraların çekileceği tarih! Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek 2. eleme turunu 3-2'lik toplam skorla geçti. Sarı-kırmızılı takım, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Galatasaray'ın play-off'taki muhtemel rakipleri ise Antwerp, Slovan Bratislava-Maccabi Haifa, Molde-Klaksvik, Rakow-Aris Limassol olarak belirlendi. Kuralar ise 7 Agustos'ta çekilecek.