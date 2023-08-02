İşte kuraların çekileceği tarih! Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek 2. eleme turunu 3-2'lik toplam skorla geçti. Sarı-kırmızılı takım, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Galatasaray'ın play-off'taki muhtemel rakipleri ise Antwerp, Slovan Bratislava-Maccabi Haifa, Molde-Klaksvik, Rakow-Aris Limassol olarak belirlendi. Kuralar ise 7 Agustos'ta çekilecek.
Temsicimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i 1-0 mağlup etti ve toplamda 3-2'lik skorla tur atladı. Sarı-kırmızılı takım, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak.
İLK MAÇ 9 AĞUSTOS'TA
Galatasaray-Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 9 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Galatasaray, Ljubljana'yı elemesi durumunda ise play-off turuna yükselecek.
KURALAR 7 AĞUSTOS'TA
Galatasaray'ın play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turu kuraları 7 Ağustos tarihinde çekilecek.
İşte sarı-kırmızılı takımın play-off'taki muhtemel rakipleri;
- Antwerp (Belçika)
- Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)
- Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)
- Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)