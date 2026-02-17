İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi

Haberler

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde bir İtalyan takımına 5 gol birden atan ilk Türk takımı oldu. Sarı-kırmızılılar, bu zaferle rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Juventus'u elemesi halinde son 16 turuna yükselecek olan Galatasaray, bu turda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u 5-2 yendi.
  • Galatasaray, Juventus'u elemesi halinde son 16 turunda Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.
  • Galatasaray ile Juventus arasındaki rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü Juventus Stadyumu'nda oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile Juventus karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 5-2'lik skorla kazandı.

İTALYAN TAKIMINA 5 GOL ATAN İLK TÜRK TAKIMI

Rakibine şans tanımayan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde bir İtalyan takımına 5 gol birden atan ilk Türk takımı olmayı başardı.

MUHTEMEL İKİ RAKİBİ

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı. Gelecek hafta Juventus ile rövanş maçına çıkacak olan Galatasaray, İtalyan ekibi elemesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Cimbom, bu turda Premier Lig ekiplerinden Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle karşı karşıya gelecek.

RÖVANŞ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Juventus ile oynayacağı rövanş karşılaşması 25 Şubat Çarşamba günü Juventus Stadyumu'nda oynanacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi

Müzakereler bitti, yine savaşın eşiğine geldiler
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Ercan Sönmez:

Tottenham olursa daha iyi. Liverpool kendine gelmeye başladı.

Tom Jerry:

Sikinti yok, fenerliler düşünsun

