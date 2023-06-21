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İşte futbol bu! 6 gollü maçta Senegal, Brezilya'yı sahadan sildi

İşte futbol bu! 6 gollü maçta Senegal, Brezilya'yı sahadan sildi

Spor Haberleri

Senegal, Portekiz'de oynanan hazırlık maçında Brezilya'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada Senegal'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Habib Diallo, 52. dakikada Marquinhos (kendi kalesine) ve 55 ile 90. dakikada penaltıdan Sadio Mane attı. Brezilya'nın golleri 11. dakikada Lucas Paqueta ve 58. dakikada Marquinhos'tan geldi.

Brezilya, Senegal ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Senegal, Portekiz'de oynanan hazırlık maçında Brezilya'yı 4-2 mağlup etti.

MANE DOUBLE YAPTI

Karşılaşmada Senegal'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Habib Diallo, 52. dakikada Marquinhos (kendi kalesine) ve 55 ile 90. dakikada penaltıdan Sadio Mane attı. Brezilya'nın golleri 11. dakikada Lucas Paqueta ve 58. dakikada Marquinhos'tan geldi.

İşte futbol bu! 6 gollü maçta Senegal, Brezilya'yı sahadan sildi

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Brezilya Senegal Spor Haberler

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