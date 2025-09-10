İşte futbol bu! 12 milyon nüfuslu ülke Brezilya'yı devirdi

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'yı 1-0 yenen Bolivya, grubunu 20 puanla 7. sırada tamamlayarak Dünya Kupası play-off'larına kaldı.

12 MİLYON NÜFUSU VAR

12 milyon nüfusu olan Bolivya'nın El Alto şehrindeki Estadio Municipal El Alto'da oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip 45+4'de Miguel Terceros'un penaltıdan attığı golle maçtan galip ayrıldı.

1994'TEN BU YANA İLK KEZ

Güney Amerika Elemeleri'nde grubunu 20 puanla 7. sırada tamamlayan Bolivya, Dünya Kupası için play-off oynayacak. Bolivya 1994'ten bu yana ilk Dünya Kupası'na ulaşma hayallerine artık çok yakın.