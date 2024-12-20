El var mı, yok mu? Fenerbahçe bu pozisyonda penaltı bekledi
Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanındaki maçın 23. dakikasında topun ceza sahası içerisinde Robin Yalçın'ın eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Müsabakanın hakem Emre Kargın, VAR Hakemi İlker Coşkun'un incelemesinin ardından oyunu devam ettirdi.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmanın 23. dakikasında penaltı bekledi.
ELLE OYNAMA VAR MI?
Dusan Tadic, Filip Kostic'in ortasına kafa vuruşunu yaptı. Devamında top Robin Yalçın'a çarptı. Tadic ve Fenerbahçeli futbolcular, topun ceza sahası içerisindeki Robin Yalçın'ın eline çarptığına dair itirazlarda bulundu. VAR Hakemi İlker Coşkun, top auta çıktıktan sonra incelemede bulundu. Müsabakanın hakem Emre Kargın, İlker Coşkun'un incelemesinden sonra oyunun aut atışıyla devam etmesini istedi.
İşte o pozisyon;