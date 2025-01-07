Üye Girişi
Haberler
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
DEM Parti İmralı heyeti CHP ile görüştü, geçen süre dikkat çekti

DEM Parti-CHP görüşmesinin süresi dikkat çekti
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt

İşte bonservisi: Galatasaray, ezeli rakibinin yıldız futbolcusunu aldı

İşte bonservisi: Galatasaray, ezeli rakibinin yıldız futbolcusunu aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Eren Elmalı için Trabzonspor ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı. Galatasaray, milli oyuncunun transferini 3,5 milyon euro bonservis karşılığında tamamladı. Anlaşmada ayrıca yüzde 20 de sonraki satıştan pay yer alacak.

Süper Lig devi Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu Eren Elmalı için Trabzonspor ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı.

3.5 MİLYON EURO

Sarı kırmızılılarda transfer görüşmesini bizzat Dursun Özbek'in yürüttüğü belirtildi. Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşerek 3-4 milyon euro arasında ilk teklifini yaptı. Galatasaray milli oyuncunun transferini 3,5 milyon euro bonservis karşılığında tamamladı. Anlaşmada ayrıca yüzde 20 de sonraki satıştan pay yer alacak.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İki başkan arasında geçen görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Galatasaray'ın milli sol beki kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

İşte bonservisi: Galatasaray Eren Elmalı ile anlaştı

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
img

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama CHP lideri Özel'den
img

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam resmileşti
img

Bir maça daha U-19 takımıyla çıkacaklar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'in Tibet bölgesindeki 7,1'lik depremde bilanço ağırlaşıyor

Beşik gibi sallanan ülkede bilanço her saat ağırlaşıyor
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin
Fenerbahçe'de takımın yarısına yol göründü

Takımın yarısını birden gönderiyor

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | Emekliler 2025 yılında ne kadar zam aldı? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU! 2025 SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekliler ne kadar zam aldı? A SPOR CANLI İZLE || MKE Ankaragücü - İskenderunspor maçı canlı izleme linki! Kızılcık Şerbeti 83. Bölüm fragmanı izle! Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.