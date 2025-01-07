İşte bonservisi: Galatasaray, ezeli rakibinin yıldız futbolcusunu aldı

Süper Lig devi Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu Eren Elmalı için Trabzonspor ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı.

3.5 MİLYON EURO

Sarı kırmızılılarda transfer görüşmesini bizzat Dursun Özbek'in yürüttüğü belirtildi. Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşerek 3-4 milyon euro arasında ilk teklifini yaptı. Galatasaray milli oyuncunun transferini 3,5 milyon euro bonservis karşılığında tamamladı. Anlaşmada ayrıca yüzde 20 de sonraki satıştan pay yer alacak.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İki başkan arasında geçen görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Galatasaray'ın milli sol beki kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.