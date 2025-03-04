İstatistikler ortada: Osimhen olmasa Galatasaray'ın ligdeki hali içler acısı

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda olan Galatasaray'ın son haftalardaki performansı tartışma konusu oldu. Çıktığı son 6 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılarda bireysel olarak birçok futbolcuda düşüş gözlemlenirken, ayakta kalan ender isimlerden biri Victor Osimhen oldu.

28 PUAN KAZANDIRDI

Bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle Galatasaray'a hatırı sayılır puanlar kazandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların liderlik koltuğunda kalmasında adeta başrol oynadı. Transfermarkt verileri baz alındığında Nijeryalı golcünün yaptığı skor katkısı takımına 28 puan kazandırdığı görülüyor.

OSIMHEN OLMASA 6. SIRADA

Öte yandan Victor Osimhen'in golleri ve asistleri çıkarıldığında Galatasaray'ın Süper Lig sıralamasında büyük bir değişim yaşadığı göze çarpıyor. An itibarıyla 65 puanla lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in kazandırdığı 28 puan çıkarıldığında 37 puanla 6. sıraya geriliyor.

OSİMHEN'İN GOL ATTIĞI MAÇLAR

Kasımpaşa: 2 Gol (3-3) / 3 puan kaybedilebilirdi

Beşiktaş: 1 Gol (2-1) / 2 puan kaybedilebilirdi

Samsunspor: 2 Gol (3-2) / 3 puan kaybedilebilirdi

Sivasspor: 1 Gol (2-3) / 2 puan kaybedilebilirdi

Göztepe: 1 Gol (2-1) / 2 puan kaybedilebilirdi

Hatayspor: 1 Gol (1-1) / 3 puan kaybedilebilirdi

Konyaspor: 1 Gol (1-0) / 2 puan kaybedilebilirdi

Çaykur Rizespor: 2 Gol (1-2) / 3 puan kaybedilebilirdi

Kasımpaşa: 2 Gol (3-3) / 3 puan kaybedilebilirdi

OSIMHEN'İN ASİST YAPTIĞI MAÇLAR

Eyüpspor: 1 Asist (2-2) / 3 puan kaybedilebilirdi

Başakşehir: 1 Asist (1-2) / 2 puan kaybedilebilirdi

GALATASARAY PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da tüm kulvarlarda 28 maça çıktı. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 22 gol, 5 asistlik performans sergiledi.