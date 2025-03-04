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İstatistikler ortada: Osimhen olmasa Galatasaray'ın ligdeki hali içler acısı

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Son dönemlerde düşüş yaşayan Galatasaray'da performansını zirvede tutan isimlerin başında Victor Osimhen geliyor. Attığı kritik goller ve yaptığı asistlerle sarı-kırmızılıları ligin zirvesinde tutan Osimhen'in skor katkısı çıkarıldığı Süper Lig sıralamasındaki değişim dikkat çekti. Cimbom, Nijeryalı yıldızın gol ve asistleri çıkarıldığında 37 puanla 6. sıraya kadar düşüyor.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda olan Galatasaray'ın son haftalardaki performansı tartışma konusu oldu. Çıktığı son 6 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılarda bireysel olarak birçok futbolcuda düşüş gözlemlenirken, ayakta kalan ender isimlerden biri Victor Osimhen oldu.

28 PUAN KAZANDIRDI

Bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle Galatasaray'a hatırı sayılır puanlar kazandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların liderlik koltuğunda kalmasında adeta başrol oynadı. Transfermarkt verileri baz alındığında Nijeryalı golcünün yaptığı skor katkısı takımına 28 puan kazandırdığı görülüyor.

OSIMHEN OLMASA 6. SIRADA

Öte yandan Victor Osimhen'in golleri ve asistleri çıkarıldığında Galatasaray'ın Süper Lig sıralamasında büyük bir değişim yaşadığı göze çarpıyor. An itibarıyla 65 puanla lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in kazandırdığı 28 puan çıkarıldığında 37 puanla 6. sıraya geriliyor.

OSİMHEN'İN GOL ATTIĞI MAÇLAR

  • Kasımpaşa: 2 Gol (3-3) / 3 puan kaybedilebilirdi
  • Beşiktaş: 1 Gol (2-1) / 2 puan kaybedilebilirdi
  • Samsunspor: 2 Gol (3-2) / 3 puan kaybedilebilirdi
  • Sivasspor: 1 Gol (2-3) / 2 puan kaybedilebilirdi
  • Göztepe: 1 Gol (2-1) / 2 puan kaybedilebilirdi
  • Hatayspor: 1 Gol (1-1) / 3 puan kaybedilebilirdi
  • Konyaspor: 1 Gol (1-0) / 2 puan kaybedilebilirdi
  • Çaykur Rizespor: 2 Gol (1-2) / 3 puan kaybedilebilirdi
  • Kasımpaşa: 2 Gol (3-3) / 3 puan kaybedilebilirdi

OSIMHEN'İN ASİST YAPTIĞI MAÇLAR

  • Eyüpspor: 1 Asist (2-2) / 3 puan kaybedilebilirdi
  • Başakşehir: 1 Asist (1-2) / 2 puan kaybedilebilirdi

GALATASARAY PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da tüm kulvarlarda 28 maça çıktı. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 22 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

İstatistikler ortada: Osimhen olmasa Galatasaray'ın ligdeki hali içler acısı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

yalanınızı seveyim.kadir sağlam-cihan aydın-atilla karaoğlan-halil umut-zorbay küçük-arda kardeşler olmasa 6.sırada bile değildi.allahtan korkun.mübarek ramazan......bu karaoğlanda kendini atmaktan başka ve penaltılardan başka meziyeti yok....

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

HaKEMLER OLMASA O PUANINDA YARISINI ALAMAZLAR HAKEMLER GS YA yenilirker yada berabereyken penaltı veriyor adam futbol hayatı boyunda 17 penaltı atmış 3 ayda 7 penaltı atmış yapı apacık belli değilmi neyin peşindesiniz Fenerbahce ve Ali koç siyaseten uğraşılıyor kim oldugunu herkes biliyor

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Icardi'siz galatasaray ve okan buruk bir hiçtir.. Osimhen bile onun yerini dolduramaz.

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