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İstanbulspor ve Konyaspor Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile Konyaspor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta atılan goller VAR uyarısıyla iptal edildi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Ndao'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ethemi'nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda direkten dönen topu kale önünde Muammer tamamladı. VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

62. dakikada Oğulcan Ülgün'ün geri pasında kaptığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen Ethemi'nin sağ çaprazdan şutunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Soner Dikmen'in pasında topla buluşan Cikalleshi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal oldu.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Deli, Mehmet Yeşil, Vefa Temel (Ali Yaşar dk. 90), Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj (Özcan Şahan dk. 82), Ndao, Jackson (Emir Kaan Gültekin dk. 73), Ethemi (Mendy Mamadou dk. 73)

Yedekler: Mücahit Serbest, Sambissa, Duhaney, Bartu Kırtaş, Traore

Teknik Direktör: Hakan Yakın

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz (Mehmet Büyüksayar dk. 90+4), Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Prip (Cebrail Karayel dk. 90+4), Oğulcan Ülgün (Cicaldau dk. 67), Moreno (Yasir Subaşı dk. 67), Cikalleshi (Oliveira dk. 79)

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Muric, Yunus Mallı, Kahraman Demirtaş, Rak

Teknik Sorumlu: Hakan Ünal

Sarı kartlar: Vefa Temel, Muammer Sarıkaya (İstanbulspor) Nzonzi (Konyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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